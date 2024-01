KBC Aktie: War das schon alles?

Weitere Suchergebnisse zu "KBC Groep":

Die Stimmung und der Buzz im Internet können die Einschätzungen für Aktien beeinflussen. Die Diskussionsintensität in den sozialen Medien und die Häufigkeit der Stimmungsänderung sind entscheidende Faktoren. Laut Kbc wurde eine unterdurchschnittliche Aktivität in Bezug auf die Diskussionen gemessen, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt hingegen kaum Änderungen, was zu einem insgesamt "Schlecht"-Ergebnis führt.

In Bezug auf die Dividende hat die Kbc eine Dividendenrendite von 1,84 Prozent, was höher ist als der Branchendurchschnitt von 0 Prozent. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung in dieser Kategorie.

In der technischen Analyse liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der Kbc-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 60,31 EUR. Der letzte Schlusskurs liegt bei 61,14 EUR, was einer Abweichung von +1,38 Prozent entspricht und somit zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Betrachtet man jedoch den Durchschnitt der letzten 50 Handelstage, so beträgt dieser 54,51 EUR, und der letzte Schlusskurs liegt darüber bei +12,16 Prozent. Auf dieser Basis erhält die Kbc-Aktie eine "Gut"-Bewertung.

Im Bereich der Fundamentalanalyse liegt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Kbc bei 13, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 0 Prozent auf ähnlichem Niveau liegt. Aus fundamentaler Sicht erhält die Kbc-Aktie daher eine "Neutral"-Bewertung.

Insgesamt ergibt sich also eine gemischte Bewertung für die Kbc-Aktie, mit "Schlecht" im Bereich der Stimmung und "Gut" in Bezug auf die Dividende und die technische Analyse. Die fundamentale Bewertung bleibt neutral.