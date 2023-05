KB4-CON 2023 von KnowBe4 mit Themen wie Cyberabwehr und Sicherheitskultur

Tampa Bay, USA (ots) -KnowBe4, der Anbieter der weltweit größten Plattform für Security Awareness Training und simuliertes Phishing, fasst die Höhepunkte der Vorträge seiner Benutzerkonferenz KB4-CON 2023 zusammen, die letzte Woche in Orlando, Florida stattfand.Die KB4-CON 2023 (https://www.knowbe4.com/kb4-con) zog über 1.600 Teilnehmer aus 27 Ländern der Welt an. Das diesjährige Motto lautete "Security Culture Connection", wobei sich die Definition von Sicherheitskultur auf die Ideen, Bräuche und sozialen Verhaltensweisen einer Gruppe konzentriert, die deren IT-Sicherheit beeinflussen. Die Veranstaltung konzentrierte sich auf Einblicke von Fachleuten, Produktaktualisierungen und bewährte Verfahren sowie auf einige der heißesten Themen in den Bereichen Cyber Security Defense, Sicherheitskultur, Security Awareness und mehr."Unsere sechste jährliche KB4-CON-Veranstaltung hatte eine große Beteiligung mit einer Rekordzahl von Teilnehmern aus Ländern auf der ganzen Welt", sagt Stu Sjouwerman, CEO von KnowBe4. "Die diesjährige Redneragenda war voll mit einigen der angesehensten Vordenker in der Cybersicherheitsbranche. Bösewichte sind überall, und nach den Vorträgen unserer Hauptredner war klar, dass wir wachsam bleiben müssen, um die gefährlichsten Bedrohungen von heute zu entschärfen. Diese Bedrohungen haben weitreichende Auswirkungen, die sich nicht nur auf unsere Gesellschaft, sondern auch auf unsere Lebensweise auswirken können."Mehr über die Veranstaltung erfahren Sie hier: https://www.knowbe4.com/kb4-conPressekontakt:Kafka Kommunikation GmbH & Co. KGAuf der Eierwiese 182031 GrünwaldKnowBe4@kafka-kommunikation.de089 747470580Original-Content von: KnowBe4, übermittelt durch news aktuell