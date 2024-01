KATEK und Kontron. 1 plus 1 ergibt 3. IOT und Green-tec Player formiert sich. Und welche Aktie ist spannender?

KATEK SE zeigt, dass man mit Ladelösungen, smarten Lösungen für Solar/Energie-Speicherung und Anlagen und einer strikten Kostenkontrolle, Umsatz und Gewinn auf neue Level heben kann. Digitalisierung und Elektronik sind dabei die Themen des „Full-Servie-Elektronikpartners“ – Wachstumsraten bestätigen den Ansatz.

So hiess es zuletzt im Nebenwerte-Magazin über die Münchener unter der Überschrift „KATEK, da stimmt’s. E-Charging und Solar als Erfolgsbringer mit grosser Prise Nordamerika.“. Und auch im Platow Brief begleitete man die Katek SE (ISIN: DE000A2TSQH7) seit IPO äusserst wohlwollend und kam immer wieder zu Kaufempfehlungen. Irgendetwas schien „dran zu sein“ am Unternehmenskonzept der Katek SE. Aber an der Börse war die Aktie seit IPO keine Erfolgsgeschichte: Am 4. Mai 2021 kamen die Aktien zu 23,00 EUR an die Börse – am ersten Handelstag lautete der Kurs auf 27,90 EUR und im weiteren Verlauf kletterte die Katek-Aktie sogar auf knapp über 30,00 EUR. Seit November 2021 ging es eigentlich unter „Aufzuckungen“ mehr oder weniger runter. In 2023 markierte die Aktie mit 9,82 EUR ein Allzeittief. Davon konnte die Aktie sich schwer lösen – sie notierte vor Bekanntwerden des Übernahmeangebots bei 10,60 EUR (Schlusskurs 15.01.2024)

Übernahme durch Kontron-Tochter bringt Aktie nahe an gebotene 15,00 EUR – fair?

Der bisherige Ankerinvestor Primepulse verkauft sämtliche Anteile (ca. 59,4% des Grundkapitals) an der Katek SE zu 15,00 EUR je Aktie an eine Tochter von Kontron – so meldete man am 18.01.2024 um 10:10 Uhr per ad-hoc. Und die Aktien der beiden betroffenen Unternehmen reagierten positiv -normalerweise steigen nur die Aktien des Übernommenen, aber hier sahen die Kapitalmarktteilnehmer wohl auf beiden Seiten der Medaille Vorteile.

Hochzeit im Himmel? Vielleicht bei Katek und Kontron mal wirklich.

Bei der kurzfristig anberaumten Pressekonferenz zeigten sich beide Vorstände beider Unternehmen sehr zufrieden mit der Übernahme. Dabei sah Kontron CEO Hannes Niederhauser eine „goldene Zukunft“ für die neue Konstellation und stellte die Rechnung auf, dass eins und eins bei dieser Übernahme drei ergebe. Katek-CEO Rainer Koppitz betonte, dass es für Katek der beste Weg sei, den nächsten Schritt in Richtung Profitabilitäts-Steigerung zu gehen: „Das macht verdammt viel Sinn“.

Green-tec und IOT – neuer Player nimmt Form an.

Ziel der Übernahme soll der Ausbau des Angebots von Kontron mit intelligenten Lösungen für regenerative Energien und andere Branchen sein. Dazu sollen die Produkte der Katek mit Software-Kompetenz und IoT-Konnektivität von Kontron aufgrüstet werden (upgrading). Damit wird mittelfristig eine Verbesserung der Gross Marge bei Katek von etwa 5% erwartet. Auf Basis des Kontron Betriebssytems (K-OS) sollen die Produkte wesentlich sicherer werden, sie erhalten Firewall Funktionalität, können zu komplexen Grids verbunden und auch remote gewartet werden. Ziel ist die zeitnahe Transformation von Katek-Lösungen in die IoT-Welt. Zusätzliche Synergie-Effekte entstehen sowohl aus dem sich ergänzenden Produktportfolio als auch in der globalen Marktabdeckung. Durch den Zusammenschluss erweitert die Kontron ihr „Software + Solutions“ Segment um die zukunftsstarke Division „GreenTec“.

Hannes Niederhauser, CEO der Kontron AG: „Mit der Übernahme der Katek SE bauen wir unsere Präsenz im wachstumsstarken Bereich der Clean Energy Solutions gezielt aus und stärken darüber hinaus mit der Katek Tochter NexTek den Bereich Aerospace bei Kontron. Der Bereich Clean Energy birgt erhebliches Zukunftspotential. Upgrading mit Kontron Software wird die Brutto Margen mittelfristig um etwa 5% steigern und damit auch den Profitabilität in Katek deutlich erhöhen.“

Kontron oder Katek – welche Aktie hat mehr Musik?

Da mit den Anteilen der Primepulse bereits die Mehrheit für Kontron gesichert ist, ist kaum grösserer Widerstand zu erwarten. Und die aktuellen Kurse der Katek Aktie zum XETRA-Schluss am Freitag von exakt 15,00 EUR sprechen eine klare Sprache: Übernahmepreis scheint akzeptabel und in Anbetracht der Kursentwicklung der letzten Monate ist die Prämie sehr attraktiv. Also wenn man auf die Chancen der „1 plus 1 gleich 3“-Combo setzen will, scheint die Kontron-Aktie das bessere Instrument. Wobei das angeblich im Raum stehende Angebot neben der Barabfindung von 15,00 EUR auch einen Tausch von Katek Aktien in Kontron Aktien anzubieten, möglicherweise auch eine Möglichkeit für Katek-Aktionäre ist, an der Zukunft des kombinierten Unternehmens teilzuhaben.

Anorganisches Wachstum gehörte bereits zur DNA der KATEK. Interessanter Zukauf – nicht zu teuer.

Nach Konsolidierung der KATEK Canada Inc. (ehemals SigmaPoint Technologies Inc.), was im ersten Halbjahr 2023 rund 40% des Gesamtumsatzwachstums der KATEK ausmacht, ging es weiter. Bereits in 2022 hatte die KATEK SE einen Kaufvertrag für die hochprofitable Nextek Inc. In Madison, Alabama in den USA finalisiert. Anfang Juli 2023 wurde diese Akquisition nun formal abgeschlossen (Closing). Und so konnte Mitte Januar Kontron für das Jahr 2024 einen deutlichen Anstieg des Nettogewinns auf über 87 Mio EUR ankündigen. Das entspricht nochmals einer Steigerung von 20 Prozent gegenüber der letzten zweimalig angehobenen Guidance 2023. Der Umsatz soll 2024 auf über 1.400 Mio EUR wachsen.

Die vorläufigen Zahlen des Unternehmens für das abgelaufene Geschäftsjahr 2023 indizierten ein starkes viertes Quartal und die Erfüllung aller Ziele – sowohl für den geplanten Umsatz von 1.200 Mio EUR als auch für das Nettoergebnis von zuletzt 72 Mio EUR. Die Guidance wurde bereits zweimalig im Geschäftsjahr 2023 angehobenen und Kontron geht erneut davon aus, die Ziele übertroffen zu haben. Dies entspräche gegenüber dem Vorjahresvergleichswert von 56 Mio EUR einem deutlichen Wachstum von mindestens 28 Prozent. Das Ergebnis 2023 wird mit dem Geschäftsbericht 2023 am 28. März 2024 veröffentlicht.

Hannes Niederhauser, CEO der Kontron AG seinerzeit: „Die Entwicklung der Kontron AG hin zu einem reinen IoT-Anbieter ist ein voller Erfolg. 2023 konnten wir unsere Nettogewinn-Guidance zwei Mal erhöhen und in den letzten 3 Jahren seit 2021 nahezu verdoppeln. Die Auftragsbücher sind auf Rekordstand und wir haben bahnrechende Produktinnovationen am Start. Daher sind wir überzeugt, dass das Geschäftsjahr 2024 erneut ein sehr gutes Jahr für Kontron wird.“

IOT, Greentec – Wachstumswert mit Chancen. Katek passt zu Kontron – Wachstumsschub zu einem „günstigen“ Preis. Die Aussage „1 plus 1 gleich 3“ könnte eine interessante Story werden. Auch die Analysten von Warburg (Kursziel 27,00 EUR für Kontron), Jeffries (Kursziel29,00 EUR für Kontron) und Hauck-Aufhäuser (Kursziel 30,00 EUR) sehen die Übernahme als „passend“ und potentiell Synergien schaffend.