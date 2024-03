KATEK Aktie: Das ist die Höhe!

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt der Schlusskurse der Katek-Aktie in den letzten 200 Handelstagen bei 13,02 EUR lag. Der letzte Schlusskurs betrug 15,1 EUR, was einer Abweichung von +15,98 Prozent entspricht. Aufgrund dieser Entwicklung wird dem Unternehmen eine "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht vergeben. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 14,3 EUR liegt mit einem Schlusskurs über dem gleitenden Durchschnitt (+5,59 Prozent Abweichung), was zu einer weiteren "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Katek somit eine "Gut"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnte in den letzten Wochen keine signifikante Veränderung festgestellt werden. Die Stimmung der Marktteilnehmer in den sozialen Medien wird als neutral bewertet, während die Diskussionsstärke eine höhere Aufmerksamkeit zeigt. Zusammengefasst erhält Katek in diesem Bereich daher eine "Schlecht"-Bewertung.

Auch die Anlegerstimmung, die neben harten Faktoren die Aktienkurse beeinflusst, wird als neutral eingestuft. Die Kommentare und Befunde auf sozialen Plattformen waren überwiegend neutral, was zu einer "Neutral"-Einstufung für die Aktie führt.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Katek-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Sowohl der RSI der letzten 7 Tage (66) als auch der RSI der letzten 25 Tage (38,1) führen zu einer "Neutral"-Einstufung des Wertpapiers.

Insgesamt ergibt die Analyse der technischen Indikatoren eine neutrale Bewertung für die Katek-Aktie.