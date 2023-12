KAR Auction Services Aktie: Hier sollten Sie genauer hinsehen!

Weitere Suchergebnisse zu "Golden Arrow Merger Corp":

Die Stimmung der Anleger bei Openlane ist insgesamt besonders positiv, wie aus den Diskussionen in den sozialen Medien der letzten beiden Wochen hervorgeht. Dies trägt zur positiven Einschätzung der Aktie bei. Die Dividendenrendite von Openlane liegt derzeit bei 0 Prozent, was unter dem Branchendurchschnitt von 5,2 Prozent liegt. Daher erhält die Aktie in dieser Kategorie eine Bewertung von "Schlecht". In den letzten 12 Monaten verzeichnete Openlane eine Performance von 2,8 Prozent, während vergleichbare Aktien aus der "Kommerzielle Dienstleistungen & Supplies"-Branche im Durchschnitt um 2,7 Prozent stiegen. Dies bedeutet eine Outperformance von +0,1 Prozent im Branchenvergleich für Openlane. Im Sektorvergleich lag die Rendite von Openlane jedoch 140,61 Prozent unter dem Durchschnittswert des "Industrie"-Sektors. Dadurch erhält die Aktie ein "Neutral"-Rating in dieser Kategorie. In Bezug auf die technische Analyse liegt der Kurs von Openlane derzeit um +4,02 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage, was zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Neutral" führt. Über die letzten 200 Tage beträgt die Distanz zum gleitenden Durchschnitt jedoch +2,39 Prozent, was ebenfalls zu einer Einstufung von "Neutral" führt. Insgesamt wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für beide Zeiträume als "Neutral" eingestuft.

