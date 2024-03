KAR Auction Services Aktie: Dass es tatsächlich NOCH besser werden könnte …

Die Aktie von Openlane weist eine Dividendenrendite von 0 Prozent auf, was 5,32 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Die Branche "Kommerzielle Dienstleistungen & Supplies" hat im Durchschnitt eine Dividendenrendite von 5 Prozent. Insgesamt wird die Aktie daher als unrentables Investment betrachtet und erhält von der Redaktion eine "Schlecht"-Bewertung.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Industrie" liegt die Rendite von Openlane bei -1,99 Prozent, was mehr als 47 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die "Kommerzielle Dienstleistungen & Supplies"-Branche verzeichnete eine durchschnittliche Rendite von 46,54 Prozent in den letzten 12 Monaten. Auch hier liegt Openlane mit 48,54 Prozent deutlich darunter. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie.

Die Stimmung rund um Openlane wird auch berücksichtigt, da Aktienkurse nicht nur durch harte Faktoren wie Bilanzdaten, sondern auch durch weiche Faktoren wie die Stimmung beeinflusst werden. Laut Analysten waren die Kommentare und Befunde zu Openlane auf sozialen Plattformen überwiegend positiv. Zudem wurden in den letzten ein bis zwei Tagen hauptsächlich positive Themen rund um Openlane in den sozialen Medien aufgegriffen. Daher erhält die Aktie in Bezug auf die Stimmung die Einstufung "Gut".

Basierend auf dem Relative Strength-Index ist die Openlane-Aktie ein Neutral-Titel. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen über verschiedene Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Der RSI7-Wert für die Openlane-Aktie beträgt 11,26, was eine "Gut"-Empfehlung nach sich zieht, während der RSI25-Wert bei 25,63 liegt, was ebenfalls zu einer "Gut"-Einstufung führt. Insgesamt erhält die Aktie daher eine "Gut"-Einstufung auf der Ebene des Relative Strength-Indikators.