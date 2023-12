KAP Aktie: Das kann einfach nicht wahr sein

Weitere Suchergebnisse zu "Kap":

Die Analyse von Sentiment und Buzz ergibt ein neutrales Bild für die Kap-Aktie. Die Stimmungslage der Anleger hat sich im vergangenen Monat nicht signifikant verändert, was zu einer neutralen Bewertung führt. Auch die Diskussionsintensität über das Unternehmen hat sich nicht wesentlich verändert, was ebenfalls zu einer neutralen Bewertung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Kap-Aktie liegt bei 66, was auf eine neutrale Bewertung hinweist. Auch der RSI auf 25-Tage-Basis ergibt eine neutrale Bewertung. Somit erhält die Aktie insgesamt ein neutrales Rating nach RSI-Bewertung.

Im Branchenvergleich hat die Kap-Aktie in den letzten 12 Monaten eine Performance von -6,18 Prozent erzielt, während ähnliche Aktien aus der "Industriekonglomerate"-Branche im Durchschnitt um 5,52 Prozent gestiegen sind. Dies führt zu einer Underperformance von -11,69 Prozent im Branchenvergleich für Kap. Auch im Sektorvergleich zeigt sich eine Unterperformance von 11,07 Prozent, was zu einem schlechten Rating in dieser Kategorie führt.

Die technische Analyse ergibt ebenfalls gemischte Ergebnisse. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag 13,51 Prozent unter dem Durchschnitt der letzten 200 Handelstage, was zu einer schlechten Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Jedoch liegt der letzte Schlusskurs in Bezug auf den 50-Tages-Durchschnitt nur knapp darunter, was zu einer neutralen Bewertung führt. Insgesamt erhält die Kap-Aktie somit eine neutrale Bewertung nach einfacher Charttechnik.

Insgesamt ergibt sich also eine neutrale bis schlechte Bewertung für die Kap-Aktie aufgrund der verschiedenen analysierten Kriterien.