KAP Aktie: DAS heißt noch nichts

Die Aktienanalyse von Kap zeigt, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) bei 5,31 liegt, was deutlich unter dem Branchenmittel von 31,34 liegt und somit als unterbewertet gilt. Daher wird die Aktie als "Gut"-Empfehlung eingestuft.

Die Anleger-Stimmung in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt neutral, basierend auf den ausgewerteten Meinungen der vergangenen Wochen.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Kap-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 15,92 EUR liegt, während der letzte Schlusskurs bei 13,70 EUR liegt. Dies führt zu einer Bewertung der Aktie als "Schlecht". Auf Basis der letzten 50 Handelstage ergibt sich jedoch eine "Neutral"-Bewertung.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien konnte keine wesentliche Veränderung festgestellt werden, weshalb auch in diesem Bereich eine "Neutral"-Bewertung abgegeben wird.

Zusammenfassend erhält Kap für das KGV eine "Gut"-Empfehlung, die Anleger-Stimmung und die einfache Charttechnik eine "Neutral"-Bewertung und auch das Sentiment und der Buzz werden als "Neutral" eingestuft.