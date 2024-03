KAP Aktie: Wohin geht die Reise?

Die Dividendenpolitik von Kap ist derzeit besser als der Branchendurchschnitt der Industriekonglomerate. Mit einer Differenz von 8,15 Prozentpunkten (11,11 % gegenüber 2,97 %) erhält die Aktie daher eine Bewertung von "Gut".

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage für Kap liegt bei 82,35 Punkten, was auf eine Überkauftheit der Aktie hinweist. Auch der etwas längerfristige RSI auf 25-Tage-Basis zeigt mit einem Wert von 71,88 eine Überkauftheit an. Daher erhält die Aktie in Bezug auf den RSI eine Bewertung von "Schlecht".

Die Analyse des Sentiments und Buzz im Internet zeigt, dass die Diskussionsintensität für Kap durchschnittlich ist, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Ebenso bleibt die Rate der Stimmungsänderung gering, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung auf dieser Grundlage.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Kap liegt derzeit bei 4, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt der Industriekonglomerate (KGV von 43,33) deutlich niedriger ist. Aus fundamentaler Sicht ist die Aktie daher unterbewertet und erhält eine Bewertung von "Gut" in Bezug auf dieses Kriterium.