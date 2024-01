KAP Aktie: Wer hat das bitte nicht kommen sehen?

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Aktie von Kap liegt mit einem Wert von 5,31 unter dem Durchschnitt der Vergleichsbranche, was darauf hinweist, dass die Aktie auf den ersten Blick preisgünstig erscheint. Im Vergleich zum durchschnittlichen KGV der Branche "Industriekonglomerate" von 31 beträgt der Abstand aktuell 83 Prozent. Aufgrund des niedrigen KGVs kann die Aktie als "günstig" bezeichnet werden und erhält daher auf der Basis fundamentaler Kriterien eine positive Bewertung.

In Bezug auf die technische Analyse zeigt sich, dass der aktuelle Kurs der Kap-Aktie mit 13,9 EUR bei -11,41 Prozent Entfernung vom GD200 (15,69 EUR) liegt, was ein "Schlecht"-Signal darstellt. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, weist einen Kurs von 13,73 EUR auf, was zu einem "Neutral"-Signal führt. Insgesamt wird der Kurs der Kap-Aktie als "Neutral" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken in Bezug auf die Aktie von Kap war in den vergangenen Tagen neutral, ohne positive oder negative Ausschläge. Aus diesem Grund wird die Aktie mit einem "Neutral" bewertet, was zu einer insgesamt neutralen Einschätzung des Anleger-Sentiments führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der Kap-Aktie liegt bei 40, was darauf hinweist, dass die Situation weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, befindet sich bei 45, was ebenfalls als Indikator für eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation gilt. Insgesamt erhält die Aktie in dieser Kategorie die Einstufung "Neutral".