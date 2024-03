KAP Aktie: Wann kommt endlich die Wende?

Die technische Analyse der Aktien von Kap zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 14,76 EUR liegt. Der aktuelle Schlusskurs von 12,1 EUR liegt somit deutlich darunter, mit einer Abweichung von -18,02 Prozent. Auf Basis dieser Daten wird die Aktie als "Schlecht" bewertet. Eine ähnliche Bewertung ergibt sich, wenn man den gleitenden Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage betrachtet. In diesem Fall liegt der Schlusskurs von 13,01 EUR ebenfalls unter dem gleitenden Durchschnitt, mit einer Abweichung von -6,99 Prozent. Somit erhält die Kap-Aktie auch auf dieser kurzfristigeren Basis ein "Schlecht"-Rating.

In Bezug auf die Dividende bietet die Aktie von Kap eine Rendite von 11,11 %, was einen Mehrertrag von 8,09 Prozentpunkten im Vergleich zum Branchendurchschnitt der Industriekonglomerate bedeutet. Aufgrund dieser höheren Dividendenausschüttung wird die Ausschüttungspolitik des Unternehmens als "Gut" bewertet.

Die Analyse des Sentiments und des Buzz zeigt, dass es im vergangenen Monat keine bedeutende Veränderung in der Stimmungslage der Anleger gab, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Auch die Diskussionsintensität über das Unternehmen hat sich nicht signifikant verändert, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt.

Im Branchenvergleich der Aktienkurse zeigt sich, dass die Aktien von Kap im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Industrie-Sektor eine Rendite von -25,02 Prozent erzielt haben, was mehr als 32 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur mittleren Rendite der "Industriekonglomerate"-Branche von 9,67 Prozent liegt Kap mit einer deutlichen Unterperformance von 34,7 Prozent darunter. Aufgrund dieser Entwicklung im vergangenen Jahr wird die Aktie in dieser Kategorie ebenfalls mit einem "Schlecht"-Rating bewertet.