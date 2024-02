KAP Aktie: Es gibt was neues!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der Aufschluss darüber gibt, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Er setzt die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation. Der RSI der letzten 7 Tage für die Kap-Aktie beträgt aktuell 60, was bedeutet, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist und somit ein "Neutral"-Rating erhält. Der RSI der letzten 25 Handelstage zeigt jedoch eine Überkauftheit an, weshalb die Aktie mit "Schlecht" eingestuft wird. Insgesamt erhält die Analyse der RSIs für Kap damit ein "Schlecht"-Rating.

Abgesehen von harten Faktoren wie Bilanzdaten können Aktienkurse auch durch weiche Faktoren wie die Stimmung eingeschätzt werden. Unsere Analysten haben die sozialen Plattformen in Bezug auf Kap untersucht und festgestellt, dass die Kommentare und Befunde neutral waren. Auch die Themen, die in den sozialen Medien rund um Kap diskutiert wurden, waren überwiegend neutral. Daher erhält die Aktie in dieser Hinsicht die Einstufung "Neutral".

Die Diskussionsintensität im Internet kann Stimmungen verstärken oder verändern und somit neue Einschätzungen für Aktien ergeben. Bei Kap wurde eine mittlere Aktivität in Bezug auf die Diskussionen gemessen, weshalb die Aktie mit "Neutral" bewertet wird. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt laut unserer Messung kaum Veränderungen, was zu dem Gesamtergebnis "Neutral" für das langfristige Stimmungsbild führt.

In Bezug auf das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) wird die Aktie von Kap als unterbewertet eingestuft. Mit einem KGV von 5,16 liegt es insgesamt 84 Prozent niedriger als der Branchendurchschnitt im Segment "Industriekonglomerate", der 32,47 beträgt. Aus Sicht der fundamentalen Analyse erhält die Aktie daher die Einstufung "Gut".

KAP kaufen, halten oder verkaufen?

Wie wird sich KAP jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen KAP-Analyse.

KAP: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...