KAO Aktie: Mit so guten Zahlen hat keiner gerechnet!

Der Aktienkurs von Kao hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von 16,02 Prozent erzielt, was eine Outperformance von +11,55 Prozent im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Persönliche Produkte"-Branche bedeutet. Im Vergleich zum Durchschnitt des "Verbrauchsgüter"-Sektors lag die Rendite von Kao um 7,03 Prozent niedriger, was zu einer "Neutral"-Rating in dieser Kategorie führt.

Der Relative Strength Index (kurz: RSI) für die Kao-Aktie zeigt einen Wert von 24 für die letzten 7 Tage, was darauf hindeutet, dass die Aktie überverkauft ist und eine "Gut"-Bewertung erhält. Im Vergleich dazu liegt der RSI auf 25-Tage-Basis bei 52,39, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich daher ein "Gut"-Rating nach RSI-Bewertung für Kao.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen überwiegend negativ, wobei die Diskussion hauptsächlich von negativen Themen geprägt war. Aus diesem Grund bewertet die Redaktion die Aktie mit einem "Schlecht" im Anleger-Sentiment.

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Kao liegt bei einem Wert von 44, was im Vergleich zum Durchschnitt der Branche "Persönliche Produkte" unterbewertet ist und somit eine "Gut"-Bewertung auf dieser Stufe erhält.