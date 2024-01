KAO Aktie: So was hat man lange nicht gesehen!

Die Kao-Aktie wird derzeit auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses als "Gut" bewertet. Der GD200 liegt bei 5208,83 JPY, was einer Abweichung von +12,21 Prozent vom Aktienkurs von 5845 JPY entspricht. Auch der GD50 von 5452,73 JPY zeigt mit einer Abweichung von +7,19 Prozent ein positives Signal. Insgesamt wird die Aktie daher als "Gut" eingestuft.

Im Hinblick auf das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) gilt die Aktie von Kao als unterbewertet, da das KGV mit 45,09 insgesamt 7 Prozent niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 48,29 im Segment "Persönliche Produkte". Dies führt zu einer positiven Bewertung der Aktie auf fundamentaler Ebene.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt jedoch eine überwiegend negative Einstellung der Marktteilnehmer gegenüber Kao in den letzten Tagen. Trotz einiger neutraler Nachrichten in den letzten ein bis zwei Tagen erhält die Aktie daher eine "Schlecht"-Einschätzung basierend auf der Stimmungsanalyse.

In Bezug auf die Dividendenrendite weist Kao derzeit eine Rendite von 2,57 % auf, was nur leicht über dem Branchendurchschnitt von 2,2 % liegt. Dies führt zu einer neutralen Bewertung in Bezug auf die ausgeschüttete Dividende.

Insgesamt wird die Aktie von Kao aufgrund der technischen Analyse und der fundamentalen Analyse positiv bewertet, während die Anlegerstimmung und die Dividendenrendite neutral beurteilt werden.