KAO Aktie: So kann man sich irren!

Die technische Analyse der Kao-Aktie zeigt interessante Entwicklungen. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie über die letzten 200 Handelstage beträgt 5270,91 JPY, was deutlich über dem letzten Schlusskurs von 5626 JPY liegt, was einer Differenz von +6,74 Prozent entspricht. Auf Basis dieser Analyse wird die Kao-Aktie als "Gut" bewertet. Bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts der letzten 50 Handelstage (5806,8 JPY) liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt, was einer Differenz von -3,11 Prozent entspricht. Dies führt zu einer neutralen Bewertung der Aktie.

Im Branchenvergleich hat die Kao-Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von 16,02 Prozent erzielt, was jedoch 6,99 Prozent unter dem Durchschnitt des Verbrauchsgütersektors liegt. Im Vergleich zur mittleren jährlichen Rendite von Wertpapieren aus der Branche "Persönliche Produkte" (6,09 Prozent) liegt die Kao-Aktie aktuell 9,93 Prozent über diesem Wert. Aufgrund dieser Werte wird die Aktie insgesamt als "Neutral" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) der Kao-Aktie zeigt, dass das Wertpapier überkauft ist, was zu einem "Schlecht"-Rating führt. Eine längerfristige Betrachtung ergibt jedoch eine neutrale Einstufung. Insgesamt wird die Analyse der RSIs zu Kao mit einem "Schlecht"-Rating bewertet.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt Kao mit 2,57 Prozent nur leicht über dem Branchendurchschnitt von 2,19 Prozent, was zu einer neutralen Einschätzung der Dividendenpolitik der Aktie führt.