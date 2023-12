KABE AB Aktie: Lieber noch laufen lassen?

In den letzten vier Wochen gab es keine wesentlichen Veränderungen im Stimmungsbild von Kabe, so die Analyse der sozialen Medien. Die Kommunikationsfrequenz blieb ebenfalls unverändert. Insgesamt bewerten die Analysten die Aktie daher als "Neutral".

Die technische Analyse des Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass Kabe derzeit weder überkauft noch überverkauft ist. Der RSI liegt bei 33,33, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Bei einer Erweiterung auf 25 Tage (RSI25) ergibt sich ein Wert von 20, was darauf hindeutet, dass die Aktie als überverkauft betrachtet wird. Insgesamt wird die RSI-Einstufung daher als "Gut" bewertet.

Die Stimmung in den sozialen Medien bezüglich Kabe war neutral, und die diskutierten Themen waren ebenfalls neutral. Dadurch erhält die Aktie in dieser Hinsicht die Einstufung "Neutral". Die Redaktion kommt daher zu dem Ergebnis, dass Kabe hinsichtlich der Stimmung als "Neutral" eingestuft werden muss.

In der technischen Analyse liegt die 200-Tage-Linie (GD200) von Kabe bei 249,15 SEK. Da der Aktienkurs bei 315,5 SEK liegt, ergibt sich ein Abstand von +26,63 Prozent, was zu einer Einstufung als "Gut" führt. Der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) liegt bei 290,29 SEK, was einer Differenz von +8,68 Prozent entspricht und ebenfalls zu einer Einstufung als "Gut" führt. Insgesamt ergibt sich daher eine Gesamtbewertung als "Gut" auf Basis der technischen Analyse.