KABE AB Aktie: Bloß nicht in Panik verfallen!

Der Relative Strength Index (RSI) für die Kabe-Aktie weist einen Wert von 90 für die letzten 7 Tage auf, was auf eine Überkauftheit hinweist. Im Vergleich dazu liegt der RSI auf 25-Tage-Basis bei 35,05, was als neutral eingestuft wird. Insgesamt erhält die Aktie daher eine "Schlecht"-Bewertung basierend auf dem RSI.

Die Stimmung der Marktteilnehmer in den sozialen Medien und die jüngsten Nachrichten über das Unternehmen zeigen eine neutrale Einstellung. Infolgedessen wird die Anlegerstimmung als "Neutral" bewertet.

Die Kommunikationsfrequenz und das Stimmungsbild in den sozialen Medien zu Kabe haben sich in den letzten vier Wochen nicht wesentlich verändert, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt.

Die technische Analyse basierend auf dem gleitenden Durchschnitt zeigt einen positiven Trend der Kabe-Aktie. Der Schlusskurs der Aktie liegt sowohl über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 200 Handelstage als auch der letzten 50 Handelstage, was zu einer insgesamt positiven "Gut"-Bewertung führt.