K9 Gold Aktie: Geht das wirklich noch so weiter?

Die technische Analyse der K9 Gold zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs derzeit als "Neutral" eingestuft wird. Der GD200 des Wertes liegt bei 0,03 CAD, was bedeutet, dass der Aktienkurs (0,03 CAD) um 0 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Auch der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) liegt bei 0,03 CAD, was einer Abweichung von 0 Prozent entspricht. Somit wird die Aktie in diesem Zeitraum ebenfalls als "Neutral" eingestuft. Insgesamt ergibt sich daher die Einstufung als "Neutral".

Was das Sentiment und den Buzz betrifft, so hat sich die Stimmung der Anleger im vergangenen Monat zunehmend eingetrübt. Aufgrund dessen wird dieser Punkt als "Schlecht" bewertet. Auch die Intensität der Diskussionen der letzten Zeit zeigt, dass das Unternehmen weniger Beachtung erfährt und somit ebenfalls ein "Schlecht"-Rating erhält.

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt ebenfalls eine "Neutral"-Empfehlung für die K9 Gold-Aktie. Der RSI7 liegt bei 40 und der RSI25 bei 45, was zu einer Gesamteinstufung als "Neutral" führt.

In den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist die Anleger-Stimmung insgesamt eher neutral. In den vergangenen zwei Wochen wurden weder besonders positive noch negative Themen diskutiert, wodurch auch hier die Einschätzung "Neutral" lautet.