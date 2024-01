K9 Gold Aktie: Finger weg?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein wichtiger Indikator in der technischen Analyse von Aktien. Für die K9 Gold-Aktie wurde ein RSI-Wert von 100 erreicht, was auf eine Überkaufssituation hindeutet und daher als "Schlecht" eingestuft wird. Bei einer Ausdehnung der relativen Bewegung auf 25 Tage ergibt sich ein RSI-Wert von 44, was als "Neutral" bewertet wird.

Das Anleger-Sentiment für K9 Gold wird derzeit als neutral eingestuft, da weder besonders positive noch negative Ausschläge in den Diskussionen in den sozialen Medien zu verzeichnen sind.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der aktuelle Kurs der K9 Gold-Aktie um 16,67 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage liegt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage führt zu einer "Schlecht"-Bewertung.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität ergibt, dass die Stimmungslage der Anleger zunehmend positiver wird und das Unternehmen zunehmende Aufmerksamkeit erfährt. Daher erhält die K9 Gold-Aktie ein "Gut"-Rating in Bezug auf das Sentiment und den Buzz.