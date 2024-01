K92 Mining Aktie: Unfassbar! Sensationelle Entwicklung!

K92 Mining schüttet derzeit niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt im Bereich Metalle und Bergbau. Die Dividendenpolitik der Aktie wird daher als "Schlecht" eingestuft, da der Unterschied 3,66 Prozentpunkte beträgt (0 % gegenüber 3,66 %).

Die Analysten bewerten die K92 Mining-Aktie als "Gut". In den letzten zwölf Monaten wurden 3 "Gut"-, 0 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Bewertungen abgegeben. Auch die durchschnittliche Kursprognose der Analysten zeigt ein Aufwärtspotential von 61,29 Prozent, was ebenfalls einer "Gut"-Empfehlung entspricht. Alles in allem erhält K92 Mining eine "Gut"-Bewertung für diesen Abschnitt der Analyse.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die K92 Mining-Aktie liegt bei 27 und deutet darauf hin, dass die Aktie überverkauft ist, was eine "Gut"-Bewertung ergibt. Im Vergleich dazu liegt der RSI25 bei 33,43, was bedeutet, dass die Aktie als "Neutral" eingestuft wird.

Mit einem aktuellen KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) von 39,58 liegt K92 Mining unter dem Branchendurchschnitt (88 Prozent), was bedeutet, dass die Aktie aus fundamentaler Sicht unterbewertet ist und eine "Gut"-Bewertung erhält.