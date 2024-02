K92 Mining Aktie: Immer mit der Ruhe

Die kanadische Bergbaufirma K92 Mining hat kürzlich ihre Dividendenrendite bekannt gegeben, die derzeit bei 0 % liegt. Im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 3,53 % wird dies als "Schlecht" eingestuft. Die technische Analyse zeigt, dass die Aktie derzeit bei 6,02 CAD gehandelt wird, was einer neutralen Einstufung entspricht. Die 200-Tage-Linie liegt bei 5,99 CAD, während der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage bei 6,46 CAD liegt. Auf fundamentalen Basis wird die Aktie als unterbewertet angesehen, da ihr Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) bei 37,24 liegt, im Vergleich zum Branchen-KGV von 337,08. In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien hat sich die Stimmung für K92 Mining in den letzten Wochen kaum verändert, was zu einer neutralen Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Neutral" bewertet.

Kaufen, halten oder verkaufen – Ihre K92 Mining-Analyse vom 27.02. liefert die Antwort:

Wie wird sich K92 Mining jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen K92 Mining-Analyse.

K92 Mining: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...