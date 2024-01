K2 Gold Aktie: Was steht jetzt noch aus?

Die Stimmung und die Aufmerksamkeit der Marktteilnehmer in den sozialen Medien für K2 Gold haben sich in den letzten Wochen kaum verändert, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Materialien" liegt die Rendite von K2 Gold mit -50 Prozent mehr als 39 Prozent darunter. Die Branche "Metalle und Bergbau" verzeichnete in den vergangenen 12 Monaten eine mittlere Rendite von -11,12 Prozent, wobei K2 Gold mit 38,88 Prozent deutlich darunter liegt, was zu einem "Schlecht"-Rating führt.

Die technische Analyse zeigt, dass die K2 Gold-Aktie derzeit mit einem Relative Strength-Index (RSI) von 100 überkauft ist, was als "Schlecht" eingestuft wird. Der RSI25-Wert von 47 deutet jedoch darauf hin, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt wird die RSI daher als "Schlecht" bewertet.

Die Dividendenrendite von K2 Gold beträgt derzeit 0 Prozent, was nur leicht unter dem Mittelwert für diese Aktie liegt und zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie daher auf einer "Neutral"-Stufe bewertet.