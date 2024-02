K2 Gold Aktie: Mal schauen, wie es hier weitergeht

Der Aktienkurs von K2 Gold hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von -52,78 Prozent erzielt, was einer Underperformance von -30,17 Prozent im Branchenvergleich bedeutet. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Metalle und Bergbau"-Branche im Durchschnitt um -22,6 Prozent gefallen. Auch im Vergleich zum "Materialien"-Sektor, der eine mittlere Rendite von -22,6 Prozent im letzten Jahr hatte, liegt K2 Gold um 30,17 Prozent darunter. Aufgrund dieser Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich erhält K2 Gold ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Der Relative Strength-Index (RSI) ist ein prominentes Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem bestimmten Zeitraum berücksichtigt. Der RSI der K2 Gold liegt bei einem Niveau von 50 und wird daher als "Neutral" eingestuft. Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, liegt bei 44 und deutet ebenfalls auf eine "Neutral"-Einschätzung hin. Insgesamt ergibt sich daher eine Gesamteinschätzung von "Neutral".

In Bezug auf Dividenden schüttet K2 Gold im Vergleich zum Durchschnitt der Branche Metalle und Bergbau eine Dividendenrendite von 0 % aus, was 3,58 Prozentpunkte weniger als der im Mittel üblichen Wert von 3,58 % ist. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht", da der Ertrag niedriger ist.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv. An zwei Tagen zeigte das Stimmungsbarometer auf grün, negative Diskussionen konnten nicht aufgezeichnet werden, und größtenteils waren die Anleger neutral eingestellt. In den vergangenen ein, zwei Tagen haben sich die Anleger ebenfalls verstärkt über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen K2 Gold unterhalten. Als Resultat wird die Aktie von der Redaktion mit einem "Gut" bewertet. Zusammengefasst ergibt sich dadurch für das Anleger-Sentiment eine "Gut"-Einschätzung.