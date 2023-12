K2 Asset Management Holdings wird immer uninteressanter …

In den letzten Wochen gab es keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes bei K2 Asset Management. Dies bedeutet, dass es keine klare Tendenz zu besonders positiven oder negativen Themen in den sozialen Medien gibt, was zu einer neutralen Bewertung führt. Auch die Stärke der Diskussion, gemessen an der Anzahl der Beiträge, zeigt keine signifikanten Unterschiede und wird daher ebenfalls neutral bewertet.

In der fundamentalen Analyse wird die Aktie von K2 Asset Management als überbewertet angesehen, da das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) mit 73,87 insgesamt 12 Prozent höher liegt als der Branchendurchschnitt im Segment "Kapitalmärkte". Dies führt zu einer schlechten Bewertung in Bezug auf die fundamentale Analyse.

Auch in Bezug auf die Dividendenpolitik schneidet K2 Asset Management schlechter ab als der Branchendurchschnitt. Die derzeit ausgeschütteten Dividenden liegen 7,39 Prozentpunkte unter dem Durchschnitt der Branche Kapitalmärkte.

Die technische Analyse mithilfe des Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die K2 Asset Management-Aktie derzeit als überkauft gilt. Dies führt zu einer schlechten Bewertung des RSI. Betrachtet man jedoch den RSI der letzten 25 Handelstage, so ergibt sich ein neutraler Rating, da die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist.

Zusammenfassend erhält K2 Asset Management aufgrund der genannten Kriterien eine Gesamtbewertung von "Schlecht" in der Analyse.