K2 Asset Management Holdings Aktie: Lieber beobachten als handeln

Die technische Analyse von K2 Asset Management zeigt, dass sich das Wertpapier in einem neutralen Trend befindet. Sowohl der 50- als auch der 200-Tage-Durchschnitt liegen nahe dem aktuellen Schlusskurs, was zu einer neutralen Bewertung führt. Bezogen auf fundamentale Kennzahlen ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) mit 73 überbewertet, da die Börse 73,87 Euro für jeden Euro Gewinn von K2 Asset Management zahlt. Dies ist 11 Prozent mehr als der Branchendurchschnitt. In Bezug auf die Dividendenrendite liegt K2 Asset Management mit 0 Prozent deutlich unter dem Branchendurchschnitt von 7.3%, was zu einer schlechten Bewertung in dieser Kategorie führt.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) zeigt, dass das Wertpapier auf 7-Tage-Basis überkauft ist, was zu einer schlechten Bewertung führt. Auf 25-Tage-Basis ist das Wertpapier jedoch weder überkauft noch überverkauft, was zu einer neutralen Bewertung führt. Insgesamt erhält das K2 Asset Management-Wertpapier somit eine schlechte Bewertung aufgrund der technischen Analyse und der fundamentalen Kennzahlen.