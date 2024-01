K2 Asset Management Holdings Aktie: Da kann man nur noch staunen

Die technische Analyse der K2 Asset Management-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 0,07 AUD liegt. Dies bedeutet, dass der letzte Schlusskurs von 0,067 AUD auf ähnlichem Niveau liegt, mit einem Unterschied von -4,29 Prozent. Auf dieser Basis wird die Aktie als "Neutral" bewertet. Auch der gleitende Durchschnitt der letzten 50 Handelstage liegt bei 0,07 AUD, was zu einer ähnlichen Bewertung führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz um die Aktie gab es in den letzten Wochen keine signifikante Veränderung. Daher wird das Stimmungsbild als "Neutral" bewertet, ebenso wie die Stärke der Diskussion in den sozialen Medien.

Im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt (Kapitalmärkte) wird die K2 Asset Management-Aktie als überbewertet angesehen, da das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) bei 73,87 liegt, was einem Abstand von 11 Prozent zum Branchen-KGV entspricht. Daher wird die Aktie auf fundamentaler Basis als "Schlecht" eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI) der K2 Asset Management liegt bei 50, was als "Neutral" bewertet wird. Allerdings zeigt der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, einen Wert von 92, was auf eine überkaufte Situation hinweist. Insgesamt wird die Aktie daher in dieser Kategorie als "Schlecht" eingestuft.