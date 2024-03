K2FLY Aktie: Nichts mehr zu lachen!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument zur Bewertung der Dynamik eines Aktienkurses. Dabei wird das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen über einen Zeitraum von 7 Tagen (oder 25 Tagen für RSI25) auf einen Wert zwischen 0 und 100 normiert. Der K2fly-RSI liegt bei 56,52, was einer neutralen Bewertung entspricht. Der RSI25 beträgt 78, was eine schlechte Einstufung für 25 Tage bedeutet. Insgesamt ergibt sich daraus eine Gesamteinschätzung von "Schlecht".

Die technische Analyse basiert auf dem gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der K2fly-Aktie über die letzten 200 Handelstage, der aktuell bei 0,09 AUD liegt. Der letzte Schlusskurs von 0,082 AUD liegt somit deutlich darunter (-8,89 Prozent), was zu einer schlechten Bewertung führt. Auch der gleitende Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (0,1 AUD) liegt über dem letzten Schlusskurs (-18 Prozent), was zu einem weiteren "Schlecht"-Rating führt.

Bei der Betrachtung des Sentiments und des Buzz in den sozialen Medien zeigt sich eine durchschnittliche Diskussionsintensität und eine kaum veränderte Rate der Stimmungsänderung, was zu einer neutralen Bewertung führt.

In den sozialen Netzwerken war die Stimmungslage in den letzten Tagen größtenteils neutral, wobei an einzelnen Tagen auch positive Themen verstärkt diskutiert wurden. Insgesamt ergibt sich daraus eine "Gut"-Einschätzung für das Anleger-Sentiment.

Insgesamt ergibt sich somit eine gemischte Einschätzung für die K2fly-Aktie, mit neutralen und schlechten Bewertungen in verschiedenen Bereichen, aber auch einer positiven Einschätzung des Anleger-Sentiments.