K2FLY Aktie: Füße still halten!

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein bestimmtes Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dieser Indikator basiert auf den Auf- und Abwärtsbewegungen des Wertpapiers über die Zeit. Für K2fly wird der RSI der letzten 7 Tage als neutral eingestuft, da er bei 50 Punkten liegt. Der etwas längerfristige RSI auf 25-Tage-Basis zeigt jedoch, dass die K2fly-Aktie überverkauft ist.

Darüber hinaus wurde die Stimmung rund um K2fly auf sozialen Plattformen untersucht. Die Analyse ergab, dass die Kommentare und Themen neutral waren. Auch die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung wurden als neutral bewertet. Insgesamt wird die Aktie daher hinsichtlich der Stimmung als "Neutral" eingestuft.

Bei der technischen Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der K2fly-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 0,1 AUD liegt. Der letzte Schlusskurs von 0,11 AUD liegt also deutlich darüber, was zu einer positiven Bewertung führt. Auch der gleitende Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage zeigt eine positive Abweichung. Insgesamt wird die K2fly-Aktie daher in Bezug auf die charttechnische Entwicklung als "Gut" bewertet.