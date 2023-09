Jyske Bank Quartalszahlen Vorschau: Umsatzrückgang und Gewinnsteigerung erwartet

In weniger als zwei Monaten wird die Jyske Bank A/S ihr Quartalsergebnis für das dritte Quartal bekannt geben. Was können Aktionäre in Bezug auf Umsatz- und Gewinnzahlen erwarten? Und wie hat sich die Aktie der Jyske Bank A/S im Vergleich zum Vorjahr entwickelt?

Die Veröffentlichung der neuen Quartalszahlen steht kurz bevor. Die Jyske Bank A/S hat derzeit eine Marktkapitalisierung von 4,53 Mrd. EUR und viele Aktionäre und Analysten warten gespannt auf das Ergebnis. Die Analysten gehen davon aus, dass der Umsatz im Vergleich zum Vorquartal leicht sinken wird. Im dritten Quartal 2022 erzielte die Jyske Bank noch einen Umsatz von 247,68 Mio. EUR, während jetzt ein Rückgang um 0,00 Prozent auf 450,94 Mio. EUR erwartet wird. Auch beim Gewinn sollen sich Veränderungen ergeben und es wird voraussichtlich einen Anstieg um +167,30%...