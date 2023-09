Jyske Bank Quartalsergebnisse: Umsatzrückgang und Gewinnsteigerung erwartet

In weniger als zwei Monaten wird die Jyske Bank A/S, ein in Silkeborg, Dänemark ansässiges Unternehmen, seine Quartalsergebnisse für das dritte Quartal vorlegen. Aktionäre sind gespannt, welche Umsatz- und Gewinnzahlen zu erwarten sind und wie sich die Jyske Bank A/S-Aktie im Vergleich zum Vorjahr entwickeln wird.

Die Marktkapitalisierung der Jyske Bank A/S beträgt derzeit 4,53 Mrd. EUR. In nur 47 Tagen werden die neuen Quartalszahlen bekannt gegeben. Analysten rechnen damit, dass der Umsatz im Vergleich zum Vorquartal leicht zurückgeht. Im dritten Quartal 2022 erzielte das Unternehmen einen Umsatz von 247,68 Mio. EUR; nun wird ein Rückgang um 0,00 Prozent auf 450,94 Mio. EUR erwartet. Der Gewinn soll voraussichtlich um +167,30% steigen und sich auf 180,30 Mio. EUR belaufen.

Auf Jahressicht sind Analysten eher optimistisch...