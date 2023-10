Jyske Bank vor Quartalsbilanz: Prognose, Gewinnentwicklung und Aktienkurstrend im Überblick

In genau 133 Tagen wird das dänische Unternehmen Jyske Bank A/S seine Quartalsbilanz für das vierte Quartal bekanntgeben. Die Aktionäre sind gespannt und fragen sich, mit welchen Umsatz- und Gewinnzahlen sie rechnen können. Zudem stellt sich die Frage, wie sich die Aktie im Vergleich zum Vorjahr entwickeln wird.

Aktuell beträgt die Marktkapitalisierung der Jyske Bank-Aktie 4,48 Mrd. EUR. In 133 Tagen werden wir sehen, ob sie diese Zahl halten kann oder ob Veränderungen bevorstehen. Die Analystenhäuser gehen davon aus, dass der Umsatz im Vergleich zum Vorquartal leicht zurückgehen wird. Im vierten Quartal 2022 erzielte die Jyske Bank noch einen Umsatz von 428,23 Mio. EUR, nun wird ein Rückgang um -256,01 Prozent auf -668,10 Mio. EUR erwartet. Auch der Gewinn soll voraussichtlich um -214,98 Prozent fallen und bei -239,96 Mio. EUR liegen.

Auf Jahressicht erwarten die Analysten ebenfalls negative Entwicklungen: Der Umsatz soll um -256,01 Prozent sinken und der Gewinn um -214,98 Prozent auf -370,06 Mio. EUR fallen – im Vergleich zu den erreichten 321,84 Mio. EUR im Vorjahr.

In den letzten 30 Tagen ist der Aktienkurs bereits um +2.,42% gestiegen – vielleicht prognostizieren einige Anleger also doch positive Überraschungen.

Die Analysten schätzen die Auswirkungen auf den Aktienkurs von Jyske Bank A/S wie folgt ein: Innerhalb der nächsten 12 Monate könnte die Aktie bei 82,14 EUR stehen, was einem Gewinn von +18,98 Prozent entspräche. Anleger, die jetzt noch einsteigen wollen, können laut Expertenschätzungen mit einem Gewinn von +18,98 Prozent innerhalb eines Jahres rechnen.

Auch die Charttechnik deutet auf einen positiven Trend bei Jyske Bank A/S hin: Der gleitende Durchschnitt 50 bietet keinen Widerstand – eine weitere erfreuliche Nachricht für diejenigen, die in diese Aktie investiert haben oder noch investieren möchten.

Kaufen, halten oder verkaufen - Ihre Jyske Bank A/S-Analyse von 15.10. liefert die Antwort:

Wie wird sich Jyske Bank A/S jetzt weiter entwickeln? Ist ihr Geld in dieser Aktie sicher? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Analyse zur Jyske Bank A/S Aktie

Jyske Bank A/S: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...