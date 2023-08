Jyske Bank A/S kurz vor Quartalsbericht: Aktienkurs steigt trotz erwartetem Umsatzrückgang

In nur 85 Tagen wird das dänische Unternehmen Jyske Bank A/S seinen Quartalsbericht für das dritte Quartal vorlegen. Aktionäre sind gespannt auf die Umsatz- und Gewinnzahlen sowie die Entwicklung der Jyske Bank A/S Aktie im Vergleich zum Vorjahr.

Die aktuelle Marktkapitalisierung von Jyske Bank A/S liegt bei 4,47 Mrd. EUR. Analysten erwarten jedoch einen leichten Umsatzrückgang im Vergleich zum vorherigen Quartal. Im dritten Quartal 2022 belief sich der Umsatz noch auf 247,87 Mio. EUR, während jetzt ein Rückgang von 0,00 Prozent auf 451,28 Mio. EUR erwartet wird. Der Gewinn soll voraussichtlich um +167,30% steigen und sich somit auf 180,43 Mio. EUR belaufen.

Auf Jahresbasis sind die Analysten optimistisch gestimmt. Der Umsatz soll um +44,90 Prozent steigen bzw fallen und der Gewinn um +36,20 Prozent auf 1,19 Mrd. EUR...