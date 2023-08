Jyske Bank A/S erwartet deutlichen Gewinnanstieg bei Quartalszahlen trotz leichten Umsatzrückgangs

Im Vergleich zum Vorjahr zeigt sich jedoch eine positive Entwicklung, denn der Aktienkurs ist um +47,30 Prozent gestiegen.

Fazit: Die Quartalszahlen der Jyske Bank A/S werden in 63 Tagen erwartet und die Analysten prognostizieren einen leichten Rückgang beim Umsatz im Vergleich zum Vorquartal. Dennoch wird ein deutlicher Anstieg des Gewinns erwartet. Auf Jahressicht sind die Prognosen positiv, mit einem steigenden Umsatz und Gewinn. Der Aktienkurs hat in den letzten 30 Tagen leicht nachgegeben, bietet aber auf Sicht von 12 Monaten laut Experten noch Potenzial für einen Gewinn.

Bitte beachten Sie, dass es sich bei diesem Artikel um eine rein informative Quelle handelt und keine Investmentempfehlungen abgegeben werden. Investitionen bergen Risiken, daher sollten Sie sich vorher ausführlich informieren oder gegebenenfalls...