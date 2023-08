Jyske Bank A/S bereitet sich auf Quartalszahlen vor: Analysten erwarten Umsatzrückgang und Gewinnsteigerung

In 72 Tagen wird die Jyske Bank A/S ihre Quartalszahlen für das 3. Quartal vorlegen. Die Markterwartungen sind gespannt auf den Umsatz und Gewinn des Unternehmens sowie die Entwicklung der Aktie im Vergleich zum Vorjahr.

Mit einer aktuellen Marktkapitalisierung von 4,53 Mrd. EUR wird die Jyske Bank A/S Aktie in 72 Tagen ihre neuen Quartalszahlen präsentieren. Analysten prognostizieren derzeit einen leichten Umsatzrückgang gegenüber dem Vorquartal. Im 3. Quartal 2022 erzielte die Jyske Bank A/S noch einen Umsatz von 247,87 Mio. EUR, während nun ein Rückgang um -0,00% auf 451,28 Mio. EUR erwartet wird. Der Gewinn soll voraussichtlich um +167,30% steigen und sich auf 180,43 Mio. EUR belaufen.

Auf Jahresbasis zeigen sich die Analysten optimistisch gestimmt: Der Umsatz soll um +47,30% steigenfallen und der Gewinn um +40,80% auf...