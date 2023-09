Jyske Bank A/S bereitet sich auf Quartalsbericht vor: Umsatz- und Gewinnprognosen im Fokus

In genau 50 Tagen wird das Unternehmen Jyske Bank A/S aus Silkeborg, Dänemark seine Quartalszahlen für das dritte Quartal veröffentlichen. Alle Aktionäre sind gespannt, welche Umsatz- und Gewinnzahlen präsentiert werden und wie sich die Jyske Bank A/S Aktie im Vergleich zum Vorjahr entwickelt.

Aktuell ist die Marktkapitalisierung der Jyske Bank A/S bei 4,53 Mrd. EUR angekommen. Nur noch 50 Tage bis zur Veröffentlichung der neuen Quartalszahlen. Dabei rechnen Analysten mit einem leichten Umsatzrückgang im Vergleich zum Vorquartal. Im dritten Quartal des Jahres 2022 konnte die Jyske Bank A/S einen Umsatz von 247,68 Mio. EUR erzielen und nun wird ein leichter Rückgang um 0,00 Prozent auf 450,94 Mio. EUR erwartet. Auch der Gewinn soll steigen und auf voraussichtlich +167,30% auf 180,30 Mio. EUR ansteigen.

Die Analysten sind...