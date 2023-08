Jyske Bank A/S: Spannung vor Quartalsbilanz - Aktienkurs und Gewinnprognosen im Blick

In nur 78 Tagen wird das dänische Unternehmen Jyske Bank A/S seine Quartalsbilanz für das 3. Quartal vorlegen. Diese Ankündigung wird mit großer Spannung von Aktionären und Analysten erwartet, da sie aufschlussreiche Informationen über den Umsatz und die Gewinnzahlen geben wird. Außerdem stellt sich die Frage, wie sich die Jyske Bank A/S Aktie im Vergleich zum Vorjahr entwickelt hat.

Aktuell beträgt die Marktkapitalisierung der Jyske Bank A/S 4,53 Mrd. EUR. In den nächsten Wochen werden daher alle Augen auf das Unternehmen gerichtet sein, wenn es seine neuen Quartalszahlen präsentiert. Die Analystenhäuser gehen derzeit davon aus, dass es im Vergleich zum Vorquartal zu einem leichten Umsatzrückgang kommen wird. Im 3. Quartal des vergangenen Jahres konnte die Jyske Bank A/S einen Umsatz von 247,87 Mio. EUR verzeichnen. Nun...