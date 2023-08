Jyske Bank A/S: Spannende Finanzergebnisse des dritten Quartals in 77 Tagen erwartet

In 77 Tagen wird das dänische Unternehmen Jyske Bank A/S aus Silkeborg seine Finanzergebnisse für das dritte Quartal vorlegen. Interessant ist dabei besonders, mit welchen Umsatz- und Gewinnzahlen Aktionäre rechnen können und wie sich die Jyske Bank A/S Aktie im Vergleich zum Vorjahr entwickelt.

Die spannenden Zahlen werden also in 77 Tagen erwartet. Die Marktkapitalisierung des Unternehmens liegt aktuell bei 4,53 Milliarden Euro. Analysten und Investoren sind gespannt auf die Ergebnisse. Ersten Einschätzungen zufolge rechnen Experten mit einem leichten Rückgang beim Umsatz im Vergleich zum Vorquartal. Im dritten Quartal 2022 hatte Jyske Bank A/S einen Umsatz von 247,87 Millionen Euro erzielt, nun wird ein Minus von 0,00 Prozent auf einen Umsatz von 451,28 Millionen Euro erwartet. Auch der Gewinn soll steigen und...