Jyske Bank A/S Quartalszahlen: Rückgang erwartet, Aktie zeigt trotzdem Stärke

In knapp fünf Monaten wird die Jyske Bank A/S aus Dänemark ihre Quartalszahlen für das vierte Quartal vorlegen. Aktionäre sind gespannt darauf, welche Umsatz- und Gewinnzahlen präsentiert werden. Außerdem interessant: Wie entwickelt sich die Jyske Bank A/S Aktie im Vergleich zum Vorjahr?

Noch 136 Tage bleiben, bis die Quartalszahlen der Jyske Bank A/S bekannt gegeben werden. Mit einer aktuellen Marktkapitalisierung von 4,48 Mrd. EUR ist das Unternehmen keineswegs unbedeutend. Sowohl Aktionäre als auch Analysten verfolgen daher gespannt das Ergebnis des letzten Quartalsberichtes. Ersten Schätzungen zufolge erwarten die Experten einen leichten Rückgang beim Umsatz im Vergleich zum Vorquartal. Während im vierten Quartal 2022 noch ein Umsatz von 428,72 Mio. EUR erzielt wurde, rechnet man nun mit einem Rückgang um -255,95 Prozent...