Jyske Bank A/S Quartalszahlen in 37 Tagen: Was Anleger erwartet und Aktientrends analysiert

Die Jyske Bank A/S mit Sitz in Silkeborg, Dänemark wird in genau 37 Tagen ihre Quartalsbilanz für das dritte Quartal veröffentlichen. Anleger sind gespannt darauf, welche Umsatz- und Gewinnzahlen präsentiert werden. Zudem interessiert sie, wie sich die Aktie der Jyske Bank A/S im Vergleich zum Vorjahr entwickelt hat.

Mit einer aktuellen Marktkapitalisierung von 4,39 Mrd. EUR stehen nur noch 37 Tage bis zur Bekanntgabe der Quartalszahlen an der Börse bevor. Sowohl Anleger als auch Analysten warten gespannt auf das Ergebnis. Denn gemäß Datenanalyse wird aktuell von einem leichten Umsatzrückgang im Vergleich zum Vorquartal ausgegangen. Im dritten Quartal des Jahres 2022 erzielte die Jyske Bank A/S einen Umsatz von 247,68 Mio. EUR; jetzt wird ein Rückgang um 0,00 Prozent auf 451,40 Mio. EUR erwartet. Auch beim Gewinn wird eine...