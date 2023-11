Jyske Bank A/S Quartalsbilanz: Voraussichtlicher Umsatzrückgang und Auswirkungen auf den Aktienkurs

In knapp 100 Tagen wird die Jyske Bank A/S, ein Unternehmen mit Sitz in Silkeborg, Dänemark, seine Quartalsbilanz für das vierte Quartal präsentieren. Ein spannender Moment für Aktionäre und Analysten gleichermaßen. Die aktuellen Prognosen deuten auf einen leichten Umsatzrückgang im Vergleich zum Vorquartal hin. Im letzten Jahr erzielte die Jyske Bank A/S noch einen Umsatz von 428,40 Millionen Euro im vierten Quartal 2022. Nun wird erwartet, dass dieser um etwa 255,99 Prozent auf -668,27 Millionen Euro sinken wird. Auch der Gewinn soll voraussichtlich um 214,97 Prozent auf -240,02 Millionen Euro zurückgehen.

Für das Gesamtjahr sind die Prognosen der Analysten eher pessimistisch. Ein Umsatzrückgang von rund 255,99 Prozent und ein Gewinnrückgang von etwa 214,97 Prozent werden erwartet. Der Gewinn pro Aktie soll dabei auf Jahressicht bei 4,68 Euro liegen.

Diese Einschätzungen haben sich auch bereits auf den Aktienkurs ausgewirkt: In den letzten 30 Tagen verzeichnete die Jyske Bank-Aktie einen Rückgang von rund 6,55 Prozent.

Analysten sehen den Kursverlauf der Jyske Bank-Aktie in einem Zeitraum von zwölf Monaten etwas positiver: Sie prognostizieren einen Kursanstieg auf etwa 82,17 Euro (+27,96% gegenüber dem aktuellen Kurs).

Die Charttechnik zeigt jedoch ein stark negatives Bild für den Kurstrend bei der Jyske Bank-Aktie – der gleitende Durchschnitt von 50 Tagen bietet keine Unterstützung.

Es bleibt abzuwarten, wie die Quartalsergebnisse tatsächlich ausfallen und welche Auswirkungen diese auf den Aktienkurs haben werden. Aktionäre sollten daher die Entwicklung weiterhin genau im Auge behalten.

