Jyske Bank A/S: Quartalsbilanz Prognose - Analysten erwarten Umsatz- und Gewinnrückgang

In knapp 99 Tagen wird das dänische Unternehmen Jyske Bank A/S aus Silkeborg seine Quartalsbilanz für das vierte Quartal präsentieren. Aber mit welchen Zahlen können die Aktionäre rechnen? Und wie entwickelt sich die Aktie im Vergleich zum Vorjahr?

Noch genau 99 Tage, dann wird die Jyske Bank A/S-Aktie ihre Quartalszahlen vorlegen. Die derzeitige Marktkapitalisierung beträgt 4,48 Milliarden Euro. Sowohl Aktionäre als auch Analysten sind gespannt auf die Ergebnisse. Laut aktuellen Datenanalysen rechnen Experten mit einem leichten Umsatzrückgang im Vergleich zum Vorquartal. Im vierten Quartal 2022 erreichte das Unternehmen einen Umsatz von 428,72 Millionen Euro, während nun ein Rückgang um -255,95 Prozent auf -668,59 Millionen Euro erwartet wird. Auch der Gewinn soll um -214,93 Prozent zurückgehen und voraussichtlich bei -240,13 Millionen Euro liegen.

Auf Jahresbasis sind Analysten eher pessimistisch gestimmt. Sie prognostizieren einen leichten Umsatzrückgang von -255,95 Prozent sowie einen Gewinnrückgang von -214,93 Prozent auf -370,35 Millionen Euro. Im Vergleich zum Vorjahr ist also weiterhin mit einem rückläufigen Gewinn zu rechnen – voraussichtlich um -214,93 Prozent auf -370,35 Millionen Euro anstelle der erreichten 322,23 Millionen Euro im Vorjahr.

Einige Aktionäre scheinen diese Quartalsschätzungen vorab nicht positiv zu bewerten. In den letzten 30 Tagen hat sich der Kurs um -11,04 Prozent verändert.

Analysten schätzen die Auswirkungen auf den Aktienkurs folgendermaßen ein: Innerhalb von 12 Monaten wird der Kurs voraussichtlich bei 82,23 Euro stehen, was einen Gewinn von +32,16 Prozent gegenüber dem aktuellen Kurs bedeutet. Aktionäre, die jetzt noch einsteigen möchten, können aufgrund dieser Schätzungen der Experten mit einem Gewinn von +32,16 Prozent über einen Zeitraum von 12 Monaten rechnen.

Die Charttechnik zeigt jedoch einen stark negativen Trend beim Kurverlauf der Jyske Bank A/S-Aktie. Der gleitende Durchschnitt über 50 Tage bietet keine Unterstützung.

