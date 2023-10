Jyske Bank A/S Quartalsbilanz: Aktionäre erwartungsvoll trotz Prognose von Umsatzrückgang

In 142 Tagen wird das dänische Unternehmen Jyske Bank A/S seine Quartalsbilanz für das 4. Quartal präsentieren. Aktionäre sind gespannt darauf, welche Umsatz- und Gewinnzahlen sie erwarten können. Ebenso interessant ist die Entwicklung der Jyske Bank A/S Aktie im Vergleich zum Vorjahr.

Die aktuell an der Börse gehandelte Jyske Bank A/S Aktie hat eine Marktkapitalisierung von 4,48 Mrd. EUR. In 142 Tagen werden die Quartalszahlen veröffentlicht und sowohl Aktionäre als auch Analysten warten gespannt auf das Ergebnis. Die Datenanalyse deutet derzeit darauf hin, dass es im Vergleich zum Vorquartal einen leichten Umsatzrückgang geben wird. Im vierten Quartal des Jahres 2022 erzielte die Jyske Bank A/S einen Umsatz von 428,72 Mio. EUR, während für das kommende Quartal ein Rückgang um -255,95 Prozent auf -668,59 Mio. EUR erwartet...