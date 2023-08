Jyske Bank A/S Aktienkurs: Erwarteter Gewinn von +24,81% trotz Abwärtstrend und Prognose für Quartalszahlen

Die Jyske Bank A/S Aktie hat in den letzten 30 Tagen einen Abwärtstrend von -4,28% verzeichnet. Die Analysten schätzen jedoch, dass der Aktienkurs auf Sicht von 12 Monaten bei 82,77 EUR stehen wird. Dies würde einem Gewinn von +24,81% entsprechen. Aktionäre, die jetzt einsteigen möchten, könnten also mit einem potenziellen Gewinn rechnen.

Die Quartalszahlen für das 3. Quartal werden in Kürze veröffentlicht. Analysten gehen davon aus, dass der Umsatz im Vergleich zum Vorquartal leicht sinken wird. Im Jahr 2022 erzielte die Jyske Bank A/S einen Umsatz von 247,68 Mio. EUR und für das laufende Quartal wird mit einem Rückgang auf voraussichtlich 450,94 Mio. EUR gerechnet.

Der Gewinn hingegen soll steigen und voraussichtlich um +167,30% auf 180,30 Mio. EUR ansteigen. Auf Jahressicht erwarten die Experten eine Steigerung des...