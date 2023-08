Jyske Bank A/S Aktien steigen um +15,69%: Quartalszahlen und Prognose im Fokus

Die Aktie hat in den letzten drei Monaten um +15,69% zugelegt. Der Relative Strength Index (RSI) liegt bei 66,73 und deutet auf eine neutrale Marktsituation hin. Das nächste Widerstandsniveau liegt bei 75,18 EUR.

Fazit: Die Quartalszahlen der Jyske Bank A/S werden in 76 Tagen erwartet. Analysten prognostizieren einen leichten Umsatzrückgang im Vergleich zum Vorquartal, während der Gewinn voraussichtlich steigen wird. Auf Jahressicht zeigen sich die Analysten optimistisch und erwarten ein Umsatz- und Gewinnwachstum. Der Aktienkurs hat sich in den letzten 30 Tagen positiv entwickelt und Analysten sowie die Charttechnik deuten weiterhin auf eine positive Entwicklung hin.

