Jyske Bank A/S Aktie: Das ist ein Knall!

Für die Aktie Jyske Bank A- stehen per 15.03.2023, 05:01 Uhr 512.4 DKK an der Heimatbörse Copenhagen zu Buche. Jyske Bank A- zählt zum Segment "Diversifizierte Banken".

Auf Basis von insgesamt 7 Bewertungskriterien haben wir eine Einschätzung zum aktuellen Niveau für Jyske Bank A- entwickelt. Auf jeder Stufe erhält das Unternehmen die Bewertung "Buy", "Hold" bzw. "Sell". Daraus resultiert in einer abschließenden Gewichtung die Gesamtnote.

1. Technische Analyse: Aus den letzten 200 Handelstagen errechnet sich für die Jyske Bank A--Aktie ein Durchschnitt von 427,72 DKK für den Schlusskurs. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 515,2 DKK (+20,45 Prozent Unterschied) und wir vergeben daher eine "Buy"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Neben dem 200-Tages-Durchschnitt wird auch der 50-Tages-Durchschnitt oft im Rahmen der Charttechnik analysiert. Dieser beträgt aktuell 523,25 DKK, daher liegt der letzte Schlusskurs auf ähnlicher Höhe (-1,54 Prozent). Dies bedeutet, dass sich auf dieser kurzfristigeren Analysebasis ein anderes Rating für Jyske Bank A- ergibt, die Aktie erhält eine "Hold"-Bewertung. Jyske Bank A- erhält so insgesamt für die einfache Charttechnik eine "Buy"-Bewertung.

2. Sentiment und Buzz: Starke positive oder negative Ausschläge in der Internet-Kommunikation lassen sich mit unserer Analyse präzise und frühzeitig erkennen. Die Stimmung hat sich für Jyske Bank A- in den vergangenen Wochen jedoch deutlich eingetrübt. Die Aktie bekommt von uns dafür eine "Sell"-Bewertung. Die Diskussionsstärke misst die Aufmerksamkeit der Marktteilnehmer in den sozialen Medien. Für Jyske Bank A- haben unsere Programme in den letzten vier Wochen eine verringerte Aktivität gemessen. Dies deutet auf ein gefallendes Interesse der Marktteilnehmer für diese Aktie hin. Jyske Bank A- bekommt dafür eine "Sell"-Bewertung. Insgesamt wird die Aktie auf dieser Stufe daher mit einem "Sell" bewertet.

3. Dividende: Bei einer Dividende von 2,49 % ist Jyske Bank A- im Vergleich zum Branchendurchschnitt Handelsbanken (5,83 %) bezüglich der Ausschüttung niedriger zu bewerten, da die Differenz 3,34 Prozentpunkte beträgt. Daraus lässt sich derzeit die Einstufung "Sell" ableiten.

