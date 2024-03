Jyske Bank A/S Aktie: Unfassbarer Gewinn!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Instrument der technischen Analyse, das das Verhältnis der Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses im Zeitverlauf betrachtet. Der RSI für die Jyske Bank A-Aktie liegt derzeit bei 33,64, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Daher wird das Signal als "Neutral" eingestuft. Beim RSI25, der die relative Bewegung auf 25 Tage ausdehnt, ergibt sich ein Wert von 32, was ebenfalls als "Neutral" betrachtet wird. Insgesamt erhält die Jyske Bank A-Aktie daher eine Einstufung von "Neutral" basierend auf dem RSI.

In fundamentaler Hinsicht wird die Jyske Bank A-Aktie im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt (Handelsbanken) als unterbewertet angesehen. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 6,3, was einen Abstand von 10 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 6,99 bedeutet. Auf dieser Grundlage wird eine "Gut"-Empfehlung ausgesprochen.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde besonders positiv über die Jyske Bank A-Aktie diskutiert, was zu einer "Gut"-Einschätzung des Anleger-Sentiments führt.

In Bezug auf die technische Analyse erhält die Jyske Bank A-Aktie eine "Gut"-Bewertung. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 573 DKK, was einem Unterschied von +12,6 Prozent im Vergleich zum Durchschnitt der letzten 200 Handelstage (508,88 DKK) entspricht. Auch der 50-Tages-Durchschnitt (538,6 DKK) liegt mit einem letzten Schlusskurs über dem gleitenden Durchschnitt bei +6,39 Prozent, was ebenfalls zu einer "Gut"-Bewertung führt.

Insgesamt wird die Jyske Bank A-Aktie basierend auf dem RSI, fundamentaler Bewertung, Anleger-Sentiment und technischer Analyse als "Gut" eingestuft.