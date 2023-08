Jyske Bank A/S Aktie: Positive Entwicklung erwartet, Gewinnprognose steigt um +167,30%

Die Jyske Bank A/S Aktie hat sich in den letzten Monaten gut entwickelt und die Charttechnik zeigt einen positiven Kurstrend. Der Gleitende Durchschnitt 50 bietet keinen Widerstand und Analysten gehen davon aus, dass die Aktie in den nächsten 12 Monaten bei etwa 82,83 EUR stehen wird. Dies würde einen Gewinn von +18,69% bedeuten.

Die Quartalszahlen für das dritte Quartal werden in etwa 80 Tagen veröffentlicht. Analysten erwarten ein leichtes Umsatzminus im Vergleich zum Vorquartal, während der Gewinn voraussichtlich um +167,30% steigen wird. Auf Jahressicht prognostizieren die Experten eine Steigerung des Umsatzes um +47,30%, während der Gewinn um +40,80% auf etwa 1,19 Mrd. EUR ansteigen soll.

Aktionäre haben bereits auf die Schätzungen der Quartalszahlen reagiert und der Kurs hat sich in den letzten 30 Tagen um +0,54%...