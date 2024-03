Jyske Bank A/S Aktie: Grund zur Freude?

Die Aktie der Jyske Bank A- gilt nach dem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) als unterbewertet, da das KGV mit 6,42 insgesamt 7 Prozent niedriger liegt als der Branchendurchschnitt im Segment "Handelsbanken", der 6,91 beträgt. Dies führt zu einer Einstufung der Aktie als "Gut" aus Sicht der fundamentalen Analyse.

In Bezug auf die technische Analyse liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der Jyske Bank A- Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 509,3 DKK. Der letzte Schlusskurs von 572,6 DKK weicht um +12,43 Prozent ab, was zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch in Bezug auf den Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (540,03 DKK) liegt der letzte Schlusskurs über dem gleitenden Durchschnitt (+6,03 Prozent), was ebenfalls zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Jyske Bank A- Aktie damit für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.

Die technische Analyse betrachtet auch das Verhältnis der Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses im Zeitablauf und zeichnet dies im Relative Strength-Index für einen Zeitraum von 7 Tagen auf. Anhand des RSI hat die Jyske Bank A- aktuell einen Wert von 38,31, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Bei einer Ausdehnung der relativen Bewegung auf 25 Tage (RSI25) ergibt sich für die Aktie ein Wert von 35, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Insgesamt ergibt sich daraus eine Einstufung des RSI als "Neutral".

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen neutral. Größtenteils neutral eingestellt waren die Anleger an insgesamt vier Tagen, an einem Tag zeigte das Stimmungsbarometer auf grün, und in den vergangenen ein bis zwei Tagen unterhielten sich die Anleger weder über positive noch über negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Jyske Bank A-. Als Resultat wird die Aktie mit einem "Neutral" bewertet. Insgesamt ergibt sich daraus eine "Neutral"-Einschätzung für das Anleger-Sentiment.