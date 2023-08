Jyske Bank A/S Aktie vor Durchbruch? Prognose, Quartalszahlen und mögliche Tendenzen

In den letzten Wochen hat sich der Aktienkurs in einer engen Handelsspanne bewegt und konnte den Widerstand bei 80,00 EUR nicht durchbrechen. Sollte es der Jyske Bank A/S Aktie gelingen, diesen Widerstand zu überwinden, könnte sie weiteres Aufwärtspotenzial haben. Ein möglicher nächster Widerstand liegt dann bei 85,00 EUR.

Die Unterstützung hingegen befindet sich aktuell bei rund 75,00 EUR. Sollte der Kurs diese Marke nach unten durchbrechen, könnten weitere Verluste bis zum nächsten Unterstützungsniveau bei 70,00 EUR möglich sein.

Fazit

Die Jyske Bank A/S ist ein dänisches Unternehmen mit Sitz in Silkeborg und wird in Kürze seine Quartalsbilanz für das 3. Quartal vorlegen. Die Analysten erwarten einen leichten Umsatzrückgang im Vergleich zum Vorquartal, während der Gewinn voraussichtlich stark ansteigen wird. Auf...