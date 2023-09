Jyske Bank A/S Aktie: Analysten prognostizieren 25,88% Gewinn trotz negativen Trends

In den letzten 30 Tagen ist der Aktienkurs um -6,29% gesunken. Analysten rechnen damit, dass die Jyske Bank A/S Aktie in den nächsten 12 Monaten auf 82,83 EUR steigen wird, was einen Gewinn von +25,88% bedeuten würde. Die Charttechnik zeigt jedoch einen stark negativen Kurstrend und der Gleitende Durchschnitt 50 bietet keine Unterstützung.

Es bleibt abzuwarten, wie sich die Quartalszahlen für das 3. Quartal entwickeln werden und ob die Aktionäre positiv darauf reagieren werden. Es ist immer wichtig zu beachten, dass Investitionen mit Risiken verbunden sind und jeder Anleger seine eigenen Entscheidungen treffen sollte.

Dieser Artikel dient nur zu Informationszwecken und stellt keine Anlageberatung dar. Vor einer Investitionsentscheidung sollten Sie sich persönlich beraten lassen oder Ihre finanzielle Situation sorgfältig...